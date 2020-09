Gienek Loska: partnerka nie mogła być przy nim w ostatnich chwilach

Jan Holoubek zatrwożony sprawą Komendy. Oczekuje reakcji od państwa polskiego

Partnerka muzyka, Agnieszka Stawicka, nikogo nie obwinia o to, co się stało: "Pomoc lekarska przyszła zbyt późno, ale też sam uraz był tak rozległy, że w zasadzie nie dało się odbarczyć głowy w 100%. Giena bardzo dzielnie walczył, natomiast musimy pamiętać, że właściwie od 1999 roku on zmagał się z bardzo poważną chorobą neurologiczną, która postępowała" - powiedziała w rozmowie z "Dzień Dobry TVN".

Mimo braku kontaktu werbalnego, Agnieszka Stawicka znalazła sposób na to, by porozumieć się z ukochanym. "Właściwie do samego końca porozumiewał się oczami, bo mógł już tylko oczami" - przyznała. Wyznała, że chcąc do niego dotrzeć za każdym razem mówiła do telefonu przez ponad pół godziny po prostu opowiadając o tym, co dzieje się wokół.