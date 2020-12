Godlewska nie zaśpiewa kolęd. Ma ważny powód

Małgorzata Godlewska kilka lat temu wraz ze swoją siostrą Esmeraldą stworzyły duet, który podbił polski internet. Siostry Godlewskie wprowadziły wówczas chaos do polskich domów krótko przed Bożym Narodzeniem. Dla niektórych były pośmiewiskiem, dla innych "złotem" internetu.

W ubiegłym roku takim "złotem" była jej wersja "Cichej nocy", którą zaśpiewała eksponując półnagie ciało . Co więcej, w teledysku pojawił się też pewien niezwykły akcent – spadające śnieżynki, które mają twarze polskich biskupów. Jednak Godlewska tym razem nie sprezentuje swoim fanom pod choinkę muzycznej uczty dla ucha.

Małgorzata Godlewska popija piwo i podziwia swoje wdzięki

Celebrytka właśnie poinformowała w mediach społecznościowych, że w tym roku nie zaśpiewa kolędy. "Kochani, kolęd nie będzie! W tym roku coviduję z pacjentami i z nimi spędzę całe święta. Miał być ‘Rudolf Czerwonosy', ale wariaci są dziś potrzebni w szpitalach, więc postanowiłam zmienić plany. No bo sami powiedzcie, kto szybciej ode mnie wykończy wirusa?" – czytamy.

W niewielu komentarzach pod postem Godlewskiej jak zwykle jest ciekawie. "Małgorzata Godlewska to jedyna pozytywna rzecz związana z Polską" – pisze jeden internauta. "Ubrałaś kombinezon i czuje się jakby lepiej. Dlaczego pielęgniarka bez odzieży ochronnej mi tak podnosi i przyspiesza tętno? Poza robotą to ty działasz niekorzystnie na me zrównoważenie. Zastanów się, kiedy działasz na korzyść" – napisał drugi. Cóż, fani w tym roku będą musieli się obejść smakiem.