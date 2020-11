Musieli podjąć trudną decyzję. Nie mogli ryzykować

Zmusiła ich do tego sytuacja związana z pandemią koronawirusa. Bracia mają na względzie dobro i zdrowie matki. Na szczęście zdążyli w porę odnowić jej dom i przygotować wszystko do połączeń telefonicznych. - Dobre mam dzieci! - chwaliła Pawła i Łukasza w rozmowie z "Rewią" Irena Golec.

Mama braci Golec jest po kilku operacjach, m.in. na biodro i kolano, ale synowie podkreślają, że zapału do życia jej nie brakuje. - Na szczęście jest w dobrej formie i dziękować Bogu daje sobie radę. Nic jej nie dolega, ale z racji wieku jest w grupie ryzyka. Mama to aktorka i wodzirejka, która ma taką ikrę, witalność i charyzmę, jakiej brakuje młodym ludziom. Takiego podejścia do świata i takiego optymizmu można jej tylko pozazdrościć - zdradzają Golcowie "Rewii".