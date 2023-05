Górniak tłumaczy się ze swojego zachowania. O co jej chodziło?

O konferencji Polsat SuperHit Festiwal zrobiło się głośno przede wszystkim ze względu na to, co stało się między Dodą a Edytą Górniak. Wieści o tym, kto poprowadzi w tym roku imprezę zostały przyćmione przez niezręczną sytuację między tymi dwiema wokalistkami, które od lat nie pałają do siebie sympatią.