Górniak współczuje rodzicom. Jej syn nie musi mieć matury

Edyta Górniak zawsze z dumą opowiada o swoim synu. Jak każda matka kocha swoje dziecko bezwarunkowo. Dlatego powiedziała mu wprost, że nie musi przystępować do matury.

Jedyny syn Edyty Górniak ma już 17 lat i wkracza w dorosłość. Jakiś czas temu opowiadał o swoim zamiłowaniu do wojska, marzył o studiach oficerskich i karierze w jednostce specjalnej. Jednak Allan to osoba wielu talentów. Niedawno głośno było o fascynacji nastolatka mieszanymi sportami walki. Światem boksu zainteresował chłopaka przyjaciel rodziny, Marcin Najman. "Jak mieszkaliśmy w Los Angeles, Allan chodził na zajęcia boksu i bardzo dobrze mu to szło" - wspomina w rozmowie z "Faktem" Edyta Górniak. Chłopak upierał się nawet, że chce spróbować swoich sił na ringu zawodowo. Na szczęście dla zaniepokojonej tymi planami mamy, zmienił zdanie.

Jak wyznała wokalistka, Allana bez reszty pochłania teraz muzyka. "Pisze dużo piosenek i są bardzo dobre" – ocenia Górniak. Mimo wielu możliwości, chłopak nie zmierza jednak rezygnować z matury, czym zaskoczył swoją matkę. Edyta Górniak w rozmowie z "Faktem" przyznała wprost, że dla niej egzamin dojrzałości nie ma znaczenia.

"Rozmawiałam z Allanem i powiedziałam mu: 'Synku, to jest twoja sprawa, czy chcesz mieć tę maturę. Dla mnie to nie ma znaczenia'. Obecnie są takie czasy, że ten egzamin nie daje gwarancji niczego. Nie jest oceną człowieczeństwa, faktycznej wiedzy. Ja nie przystąpiłam do matury. W roku, w którym miałam to zrobić, pracowałam już w Nowym Jorku na Broadway'u i po prostu ominął mnie ten czas – dodała.

Przy okazji artystka wyraziła ubolewanie z powodu warunków, w których przyszli maturzyści przygotowują się do egzaminu. Wyznała, że współczuje ich rodzicom.

"Dla Allana to trudny czas, bo to rok maturalny. Jako mama współczuję wszystkim rodzicom, którzy prowadzą swoje dzieci do matury w tak trudnym czasie. To nie jest naturalny tryb przygotowań do egzaminu dojrzałości" – powiedziała "Faktowi" Górniak.

Allan jednak się nie zniechęca i do egzaminu chce przystąpić. Najprawdopodobniej, jak zdradziła artystka, syn poza obowiązkowym językiem polskim, angielskim i matematyką będzie też zdawał egzamin z historii.