Grammy 2021. Kto poprowadzi galę? Kto został nominowany? [Lista artystów]

Uroczysta ceremonia rozdania nagród Grammy jest jedną z najważniejszych imprez honorujących muzyczne dokonania artystów . Nagrody są przyznawane co roku przez amerykańską Narodową Akademię Sztuki i Techniki Rejestracji. Prestiżowa statuetka uznawana jest za odpowiednik filmowego Oscara.

We wtorek 24 listopada podano pełną listę artystów nominowanych we wszystkich kategoriach. Poniżej znajdziecie najważniejsze z nich.

"Women In Music Pt. III" — Haim

"Don’t Start Now" — Dua Lipa

"I Can’t Breathe" — H.E.R.

"If The World Was Ending" — JP Saxe & Julia Michaels