Grażyna Szapołowska wciąż nie lubi Jana Englerta. "Nie jest moim kolegą"

- Przecież koleżankę trzeba było zwolnić z pracy, a to nic miłego. Nie wyrzucałem jej jednak na bruk, nie była to osoba, która nie ma z czego żyć. Ubolewam, że na jej życzenie stała się z tego sprawa publiczna. Podała mnie do sądu. Była pewna, że będzie to służyło jej karierze. Wtedy była moda udowadniania, że pracodawca nie ma racji - podsumował dyrektor Teatru Narodowego.