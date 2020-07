Grażyna Wolszczak zabrała głos na temat zarobków aktorów w czasie pandemii

Na początku pandemii koronawirusa polski rząd zdecydował się na zamknięcie w całej Polsce, aż do odwołania, kina, teatry, sale koncertowe i muzea. Branża bardzo obawiała się ogromnych strat finansowych, które mogą iść w miliony złotych. Dla aktorów był to dramat. Część z nich pozostała bez środków do życia.