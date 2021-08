Groził Jodie Comer rzezią. Reakcja służb była natychmiastowa

Jak informuje brytyjski "The Sun", Jodie Comer była prześladowana w sieci. Mężczyzna wysyłał jej mnóstwo wiadomości, wśród których znalazły się też mrożące krew w żyłach groźby śmierci. Podaje się, że mężczyzna miał napisać gwieździe: "Przyjeżdżam do Anglii, by urządzić rzeź". Groził nie tylko Comer, ale także jej rodzinie.