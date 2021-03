Gwiazda telewizji i królowa wpadek. Kinga Rusin kończy dziś 50 lat

Na status jednej z największych telewizyjnych gwiazd w Polsce ciężko pracowała przez lata. Widzowie kojarzą ją przede wszystkim z "Dzień Dobry TVN", gdzie pracowała niemal od początku istnienia programu. 50-letnia gwiazda była gospodynię hitowych formatów stacji TVN takich jak "You Can Dance" czy "Agent-Gwiazdy". Poza pracą w mediach, prowadzi własną markę kosmetyczną. W ostatnich latach jest niezwykle aktywna w mediach społecznościowych, gdzie komentuje bieżące wydarzenia , zdobywa rzesze fanów lub podpada pracodawcom .

Do jej kariery idealnie pasuje powiedzenie: "nie myli się ten, kto nic nie robi". Kinga Rusin od lat angażuje się w wiele projektów i lubi mówić to, co myśli, więc w jej przypadku o wpadkę nie jest trudno. Zobaczcie, z czego śmiali się widzowie, za co pokochali lub za co Kinga Rusin była ostro krytykowana w ostatnich latach. Przy okazji 50. urodzin dziennikarki, przypomnijmy sobie też, jak wyglądała na początku kariery.