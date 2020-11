Gwiazda TVP przeżywa traumę po rozwodzie. "Osobisty cios"

Małgorzata Opczowska mówi wprost, że najważniejszą rolą jest dla niej bycie mamą. 32-latka ma synka Maksa i choć dopiero teraz oficjalnie rozstała się z mężem, to już wcześniej żyła jak samotna matka. Jej małżeństwo trwało 9 lat.

– To prawda, rozwiodłam się. Nadal jest to dla mnie traumatyczne przeżycie. Rozwód był dla mnie bolesny, rany są zbyt świeże i głębokie, był to dla mnie osobisty cios, w końcu za mąż wychodzi się z miłości na dobre i na złe – powiedziała "Super Expressowi".