Gwiazdy disco polo przepraszają za Bayer Full. "Słuchaliśmy Kultu"

Świerzyński udzielił komentarza wielu redakcjom, m.in. Polsat News, gdzie wyszydził Kazika Staszewskiego , który powiedział, że ani on, ani zespół Kult nie zgłosili się po pieniądze z Funduszu Wsparcia Kultury. - A kto by chciał ich płytę kupić? Kto pamięta taki zespół, jak Kult? – kpił lider Bayer Full na antenie.

– Chciałem tylko powiedzieć, żebyście sprawdzili fanpage zespołu Kult, który ma ponad 300 tysięcy obserwujących, z kolei Bayer Full – jedynie ok. 15 tysięcy. Te liczby mówią same za siebie – powiedział Łukasz Gesek. – Płyt Kultu słuchaliśmy kiedyś w młodości, słuchamy nadal i kupujemy dalej. Ten lider, ten 'specjalista' nie powinien się w ogóle wypowiadać w ich temacie i naszej branży. Trzeba przeprosić zespół Kult i inne zespoły – jeżeli on tego nie zrobi, to ja teraz mówię: Przepraszam - dodał.