Gwiazdy Hollywood szczepią się poza kolejką. Szczepienia priorytetem dla ich agentów

W Polsce opinię publiczną oburzyła afera ze szczepieniami na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, kiedy to 18 osób związanych z branżą kulturową przyjęło szczepionkę poza kolejką. Okazuje się, że podobnie dzieje się w Hollywood, gdzie tamtejsze gwiazdy walczą o to, by jak najszybciej się zaszczepić. Ich ogromne zainteresowanie przerasta możliwości prywatnych lekarzy.