Gwiazdy, które zabiegały o rozwód kościelny. Jacek Borkowski uciekł się do fortelu

Unieważnienie małżeństwa to jednak proces skomplikowany i niełatwy. Prawo kanoniczne wskazuje tylko na kilka powodów, które mogą stanowić podstawę do uzyskania rozwodu kościelnego. Kodeks Prawa Kanonicznego wyróżnia trzy główne grupy przyczyn, które mogą stanowić przesłanki do stwierdzenia nieważności małżeństwa: przeszkody małżeńskie, wady zgody małżeńskiej oraz wady formy kanonicznej.