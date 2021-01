Gwiazdy zaszczepione bez kolejki chcą pomagać przy szczepieniach jako wolontariusze

Taką wolę wyraził m.in. Wiktor Zborowski . - Trzeba to zrobić. Uważam, że to dobry pomysł. W razie czego wyrażę zgodę - stwierdził aktor.

Wśród gwiazd, które mogą wziąć udział w wolontariacie, może być Radosław Pazura. - Nie ma żadnego problemu, żeby mój mąż pracował i pomagał chorym. Myślę, że pan minister nie musi go do tego przymuszać, bo on brał udział w wielu akcjach charytatywnych i pracuje na stałe z bezdomnymi - powiedziała Plejadzie jego żona, Dorota Chotecka.

- A jeżeli ja to zrobię, to potem zmanipulują to, zestawią z trumnami i płaczącymi osobami i powiedzą: "Co, nie jest panu wstyd?" To, co miało sens, padło już, żeby wyjaśnić - mówił "Faktowi".