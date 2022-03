Halina Kunicka martwi się o jedynego syna. Wie, że doskwiera mu samotność

"Nigdy bym nie przypuszczała, że świat dopadną dwa takie nieszczęścia. Pandemia a teraz wojna [...]. Takie klęski powodują, że osoby z większą wrażliwością trudno to znoszą, przeżywają to głębiej niż inni ludzie. Co innego, gdy człowiek ma kogoś obok siebie, komu może się zwierzyć i opowiedzieć, co czuje" - wyznaje na łamach wspomnianego tygodnika Kunicka, najpewniej myśląc o swoim 54-letnim synu.