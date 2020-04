Halina Kunicka przeżywa kwarantannę. Jest samotna

Rząd wprowadza kolejne restrykcje. Wszystko po to, by Polacy zdali sobie sprawę z tego, jak poważna jest sytuacja. Od wielu dni mówi się o tym, by nie narażać starszych osób, które możemy zarazić koronawirusem, nawet jeśli nie dostrzegamy u siebie żadnych objawów. To sprawia, że wielu seniorów, którzy szli przez życie samotni do tej pory, mają jeszcze trudniej. Skomentowała to Halina Kunicka.