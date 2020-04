Hamburger zamiast twarzy. Deynn rozwija swój talent

Deynn, a właściwie Marita Surma, jest jedną z tych postaci polskiego internetu, której afery stale się trzymają. Swoją przygodę rozpoczynała jako blogerka modowa, o której mówiło się, że jest konkurencją dla Maffashion. To jednak już wtedy dostrzegła, że najlepiej sprzedaje się prywatność. Tuż po rozstaniu z jednym z raperów zaczęła opowiadać o tym, jaki był to toksyczny związek. Niedługo potem stworzyła parę z Danielem Majewskim, a siłownia stała się jej drugim domem. Aktywność fizyczna nie wystarczyła jednak, by Surma rozładowała swoje napięcie. Na jaw wyszła jej kłótnia z siostrą, która, wtedy wydawała się, pogrzebała jej wizerunek. Influencerka okazała jednak skruchę, dzięki czemu odzyskała przychylność fanów i marek. Surma postanowiła także rozwijać swoje umiejętności w przeróżnych dziedzinach - mogliśmy obserwować jej zmagania w kuchni, ale to nie wszystko. Deynn udowodniła, że jeśli chodzi o makijaż i charakteryzację, nie ma sobie równych.