Hanna Gronkiewicz-Waltz o imprezującym Trzaskowskim: "normalne zachowanie"

Jak dowiedział się Pudelek, Rafał Trzaskowski wybrał się w sobotę do warszawskiej Palomy, gdzie trwała zabawa urodzinowa jego znajomej. Zabawa nie była do końca udana, bo z głośników nie dobiegały taneczne dźwięki. Na nagraniu przesłanym do Pudelka widać moment, w którym prezydent Warszawy oznajmia żartobliwie, że "to jego miasto" i próbuje wynegocjować zmianę muzyki.