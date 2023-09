1 z 5 Hanna Żudziewicz zaszalała z włosami. Trzy tygodnie później znów zmieniła fryzurę. Już tak nie wygląda

Hanna Żudziewicz dopiero co postawiła na totalną zmianę koloru włosów. Ale rudy odcień szybko jej się znudził, a co gorsza wyblakł, więc znów wybrała się do fryzjera. Jak teraz wygląda?