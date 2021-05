Harry i Meghan budują centrum pomocy w Indiach

Co więcej, to właśnie Harry i Meghan byli jednymi z tych przedstawicieli władzy, którzy apelowali do firm farmaceutycznych, takich jak Pfizer, Moderna czy Johnson & Johnson o zapewnienie jednakowego, globalnego dostępu do szczepionek. Wszystko wskazuje na to, że to dopiero pierwsze kroki pary w tym temacie. Więcej informacji na temat przedsięwzięcia znajdziecie na stronie internetowej fundacji Archewell.