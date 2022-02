Harry i Meghan na kolacji. Spotkali się z córką zhańbionego księcia

Księżna Eugenia i Jack polecieli do USA w odwiedziny do Susseksów na początku lutego. 31-latka zaskoczyła królewskich obserwatorów, gdy dołączyła 13 lutego do księcia Harry'ego na finał Super Bowl. To jednak nie powinno dziwić, bo królewscy kuzyni są ze sobą blisko od najmłodszych lat.