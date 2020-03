Meghan Markle po raz ostatni wypełnia książęce obowiązki. Nie może ukryć radości

To już oficjalne. Cała brytyjska rodzina królewska po raz ostatni pełni publiczną służbę w towarzystwie księcia Harry’ego i jego żony księżnej Meghan. Z końcem marca br. dojdzie do ogłoszonego na początku stycznia Megexitu, czyli odseparowania książąt Sussexu od rodziny Windsorów. Na corocznych obchodach Commonwealth Service Day zjawiły się najważniejsze głowy w państwie. Mimo to książęta nie przywitali się z królową Elżbietą II, a od razu skierowali się do Westminster Abbey. Wszyscy zebrani zachowali należytą powagę, jednak z twarzy Meghan Markle nie schodził uśmiech.