Harry i Meghan szukają nowego domu. Nie zamierzają wracać do Anglii

Wydaje się, że brat księcia Williama w najbliższym czasie nie wróci do Anglii, na pewno nie na dobre. Fani na pewno z radością zobaczyliby pojednanie Harry'ego i następcy brytyjskiego tronu, ale czy to w ogóle jest jeszcze możliwe? Póki co braci oddziela ocean i szybko to się nie zmieni.