Harry i Meghan urwali się z choinki? Internauci ostro komentują ich ostatni wpis

Odkąd Harry i Meghan opuścili rodzinę królewską, muszą budować swoją pozycję w świecie na nowo. Zapewniali, że będą dalej angażować się w projekty, mające na celu ochronę zdrowa psychicznego potrzebujących osób. Harry i Meghan mieli też wspierać organizacje, które zajmują się np. aktywizacją wykluczanych do tej pory społeczności i sprawami weteranów. Jak im to idzie? Nie za dobrze.

W poście opublikowanym przez małżeństwo można też zobaczyć zdjęcia lekarzy, którzy z każdego zakątka świata apelują o to, by zostać w domu i nie przyczyniać się do rozprzestrzeniania wirusa.

"Na całym świecie ludzie różnych profesji chronią i dbają o swoje społeczności, co jest wielką inspiracją. Tak jak i odwaga pracowników służby zdrowia, którzy są na pierwszej linii, ryzykują życiem, by dbać o chorych i tych, którzy walczą z COVID-19. Gdziekolwiek jesteście na świecie, jesteśmy wam ogromnie wdzięczni!" - czytamy w wpisie książąt.

"Do nas wszystkich: najlepszym sposobem na wsparcie pracowników służby zdrowia jest to, by upewnić się, że nie utrudniamy im pracy i nie roznosimy wirusa jeszcze bardziej. Nieważne, gdzie jesteś, WHO podzieliło się radami, które mogą pomóc. Może już je widziałeś i słyszałeś o nich, ale nigdy nie były tak ważne, jak teraz" - podkreślają.