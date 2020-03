Meghan Markle o wszystkim pomyślała. Kolor jej stylizacji nie był przypadkowy

Meghan Markle nie ma łatwo. Odkąd dołączyła do rodziny królewskiej, nieustannie była głównym tematem plotek i bohaterką licznych skandali. Gdy wraz z księciem Harrym opuściła pałac i zamieszkała za oceanem, krzywdzących ataków paradoksalnie zaczęło jeszcze przybywać.

Każdy jej krok jest dokładnie śledzony, a wszystko, co zrobi szczegółowo komentowane. I tak ostatnio wzięto pod lupę stylizację, w której księżna pojawiła się na mszy za Zjednoczone Królestwo w opactwie Westminster z okazji Dnia Wspólnoty Narodów. Było to ostatnie oficjalne wyjście, które należało do obowiązków Sussexów.