Harry i Meghan zakładają fundację. "Chcemy zrobić coś, co ma znaczenie"

O sprawie informował "The Telegraph", dowiadując się nieoficjalnie, że Harry i Meghan złożyli w Stanach Zjednoczonych dokumenty związane z rozpoczęciem działalności charytatywnej. W odpowiedzi na publikację książęca para potwierdziła swoje plany i zdradziła nazwę – Archewell.

Skojarzenie z imieniem ich syna Archiego jest oczywiste, jednak główną inspiracją dla nazwy było greckie słowo "arche". W starożytnej filozofii wiązano je z praprzyczyną, zasadą działania, np. dla Talesa z Miletu arche to woda, a dla Pitagorasa liczby.

- Archewell to nazwa łącząca starożytne słowo oznaczające siłę i działanie, oraz takie, które wywołuje głębokie zasoby, z których każdy musi czerpać – tłumaczyli Harry i Meghan.

- Połączyliśmy się z tą koncepcją organizacji charytatywnej, którą mieliśmy nadzieję zbudować pewnego dnia, i stało się inspiracją dla imienia naszego syna. By zrobić coś, co ma znaczenie, coś, co się liczy.