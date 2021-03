Harry nie jest dobrym wujkiem. Nie odzywa się do dzieci Kate i Williama

Choć relacje Harry'ego z Kate i Williamem nie należą do najlepszych, to ich dzieci uwielbiają księcia Sussexu i szczerze za nim tęsknią. Ten jednak po wyjściu z rodziny królewskiej i przeprowadzce do Kalifornii urwał z nimi kontakt.

Książę Harry odciął się od dzieci Kate i Williama Źródło: East News