Heidi Klum prawie jak Doda. Gdzie się podziała jej bielizna?

Heidi Klum wielkimi krokami zbliża się do 50., ale wygląda na znacznie młodszą, niż wskazuje na to metryka. I choć urodziła czworo dzieci, a jej najstarsza córka jest już dorosła, ona nadal ma w sobie mnóstwo młodzieńczej energii. Ale czy może być inaczej, gdy ma się męża młodszego o 16 lat? Ostatnio Klum pokazała, że wiek, przynajmniej dla niektórych kobiet, znaczy tyle co nic.