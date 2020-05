Heidi Klum na planie zdjęciowym. Miała na sobie bieliznę i... maseczkę

Heidi Klum jest modelką z ogromnym stażem, a na dodatek mamą czwórki dzieci. Choć w każdej ciąży sporo przybierała na wadze, za każdym razem bardzo szybko wracała do dawnej formy . Teraz gwiazda ma już prawie 47 lat, a jej najstarsza pociecha to nastolatka. A jednak niemiecka modelka wciąż pracuje - nie dla niej wcześniejsza "emerytura", choć przecież mogłaby sobie na nią pozwolić. Od 30 lat zarabia bowiem krocie.

Ostatnio Klum podzieliła się z fanami ciekawym zdjęciem. Pokazała, jak wygląda praca na planie zdjęciowym podczas pandemii. Na fotce, którą udostępniła na swoim instagramowym profilu, widać Heidi, która pozuje ubrana w skąpe wdzianko (bielizna plus kabaretki), na stopach ma szpilki, a pół twarzy zasłania jej maseczka ochronna. Ujęcie wykonano podczas szykowania makijażu i fryzury. Stylista włosów, Lorenzo Martin, nie zbliżał się do gwiazdy za bardzo.

Aby trzymać właściwy dystans, założył... parasolkę. Dziwaczna konstrukcja z wycięciami na ręce przypominała i styliście, i modelce, by trzymać się od siebie z daleka. Przynajmniej na tyle, na ile to możliwe przy robieniu pasemek.

Prawdopodobnie równie ciekawie przedstawia się praca na polskich planach zdjęć - czy to do magazynów, czy do seriali lub filmów. Niedawno ekipa "Leśniczówki" zdradziła, że powrót na plan wiązał się dla nich z obostrzeniami - gdy nie grali, musieli nosić przyłbice. Czemu nie maseczki? Powód był prozaiczny - materiał niszczy makijaż. Wygląda więc na to, że Klum pozowała do zabawnego zdjęcia jeszcze zanim specjaliści zajęli się jej make-upem.