Helen Mirren ofiarą molestowania. Opisała traumatyczne doświadczenia

Helen Mirren angażuje się w kampanię zwalczającą przypadki molestowania seksualnego kobiet w miejscach publicznych "Stand Up Against Street Harassment". Ma ona też uświadamiać innych nt. molestowania na ulicy. Kampania wystartowała na początku marca 2020 r. w odpowiedzi na zatrważające wyniki badań - 78 proc. kobiet doświadczyło molestowania w miejscu publicznym, a tylko 1/4 z nich otrzymała właściwą pomoc.

- To było potworne. Ci mężczyźni robią to, ponieważ młode dziewczyny są bezbronne. Chodzi o władzę i kontrolę. To zdarzało się prawie codziennie – gwizdy i wulgarne zaczepki, śledzenie, a nawet obnażanie się mężczyzn - mówiła w wywiadzie dla "Daily Mirror".