Hirek Wrona odchodzi z Trójki. "Kończy się mój piękny sen"

"Dziś napisałem list mailowy do dyrektora Trójki, w którym poinformowałem go o moim odejściu ze stacji. Być może pozwoli mi pożegnać się ze słuchaczami w środę w audycji "Do Południa". Jednak nie mam tej pewności. Kończy się mój piękny sen" - napisał w mediach społecznościowych.