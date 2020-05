Artur Rojek bojkotuje Trójkę po aferze z piosenką Kazika. "Niszczycie swoją legendę"

Artur Rojek dołączył do kilku gwiazd polskiej muzycznej, które nie chcą już współpracować z radiową Trójką. To pokłosie unieważnienia wyników ostatniej Listy Przebojów Trójki, w której pierwszej miejsce zajął najnowszy utwór Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój". Stacja tłumaczyła, że piosenka była spoza listy, więc regulamin został naruszony. Oprócz tego miało dojść do manipulacji przy liczeniu głosów.