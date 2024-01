Historia Andrzeja Zauchy. Tragiczny koniec miłosnego trójkąta

Kobieta jego życia

W 1966 roku Zaucha poznał w jednym z klubów Elżbietę – atrakcyjną nastolatkę, która chętnie brała udział w krakowskim życiu artystycznym. "Andrzejowi od razu wpadła w oko, ale nie miał odwagi do niej zagadać. Zaproponowałem, że ich poznam. Podeszliśmy, mówię do Eli: »Słuchaj, on jest trochę nieśmiały, ale mu się podobasz«. Zaśmiała się, porozmawiali. Od tego dnia byli nierozłączni. Potem oboje twierdzili, że od pierwszego momentu wiedzieli, że będą razem", opowiadał Janusz Gajec w książce "Serca bicie. Biografia Andrzeja Zauchy". I faktycznie, artysta był w Elżbiecie zakochany do szaleństwa; szybko się pobrali, a młoda żona przejęła kontrolę nad życiem rodziny, czuwała nad karierą męża, współpracami, interesami, opiekowała się jego garderobą i – zazdrosna o otaczające go stale kobiety – nie opuszczała artysty ani na krok. Zaucha był jej opieką oraz wsparciem zachwycony i mówiono, że nigdy nawet przez myśl mu nie przeszło, by zdradzić ukochaną. W 1974 roku na świecie pojawiła się ich córka Agnieszka; opiekę nad nią sprawowała głównie Elżbieta, bo Zaucha często wyjeżdżał w trasy koncertowe.