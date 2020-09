Honorata Skarbek przeszła sporą metamorfozę. Prawdziwa z niej seksbomba

Honorata Skarbek od zawsze zachwycała figurą. W ostatnim czasie sporo jednak przytyła. Wokalistka dość szybko zauważyła zmiany w swoim ciele i "wzięła się za siebie". Teraz wygląda naprawdę rewelacyjnie.

Honorata Skarbek swoją karierę zaczęła od bloga. Równocześnie do tego śpiewała. Na obu płaszczyznach szło jej całkiem dobrze – talent i uroda zdecydowanie pomagały. Jej blog nie rozwija się już od kilku lat, ale jest za to konto na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 360 tys. osób. Wszyscy oni doceniają jej poczucie humoru, spory dystans do świata i samej siebie, ale także dużą odwagę.

Honorata Skarbek działa także na platformie Youtube. Nie są to, co prawda, działania tak prężne, jak na Instagramie, ale co jakiś czas na jej kanale pojawiają się filmy. To właśnie poprzez wideo na swoim kanale wokalistka przekazała fanom, w jaki sposób schudła 10 kilogramów.

Jak się okazało, przymusowa kwarantanna nie wpłynęła dobrze na gwiazdę. Honorata Skarbek nie czuła się dobrze ani psychicznie, ani fizycznie. Jadła dużo - nie żałowała sobie tłustych potraw, słodyczy ani fast foodów. Do tego wszystkiego doszedł niemal leżący tryb życia. Na efekty nie trzeba było długo czekać.

Honorata Skarbek przytyła ponad sześć kilogramów, co, patrząc na to z perspektywy czasu, jest całkiem sporą liczbą. I choć gwiazda rzeczywiście stała się nieco okrąglejsza, niewielu to odnotowało. Dopiero po jakimś czasie fani zaczęli wytykać jej nadprogramowe kilogramy.

Honorata Skarbek nie czekała i postanowiła "wziąć się za siebie". Jak pomyślała, tak zrobiła, dlatego teraz jest lżejsza o 10 kilogramów, a różnica w jej wyglądzie jest diametralna. Choć i przed metamorfozą wokalistka prezentowała się pięknie, to po metamorfozie stała się prawdziwą seksbombą.

Honorata Skarbek, jak sama mówiła, zgubiła całkiem sporo centymetrów z obwodów, co znacznie wpłynęło na jej wygląd. Teraz już, według jej słów, nie ma wzdętego brzucha, skóra na rękach nie wisi, a uda stały się znacznie szczuplejsze.

Uważacie, że taka zmiana była jej potrzebna? Waszym zdaniem Honorata Skarbek wygląda teraz lepiej?

