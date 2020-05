Hot16Challenge2: Zeus opowiada o nominacji dla Andrzeja Dudy

Andrzej Duda za sprawą nominacji rapera Zeusa odśpiewał wczoraj swoje 16 zwrotek w ramach popularnego już #hot16challenge2. Ku zmartwieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy, środowisko hip-hopowe raczej nie widzi go w swoich szeregach. Został on skrytykowany m.in. przez Ryszarda Peję, który w mocnych słowach dał wyraz swojego niezadowolenia nie tylko względem prezydenta, ale także rapera Zeusa, który go nominował.