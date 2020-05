Hot16Challenge2 podbija internet. Celem wsparcie służby zdrowia w czasie pandemii koronawirusa

#Hot16Challenge2 to druga edycja kultowego już w polskim rapie Hot 16 Challenge z lata 2014 r. Wówczas pomysł padł ze strony rapera Solara, który chciał zorganizować zwykłą internetową zabawę dla artystów na fali Ice Bucket Challenge. W tym roku akcja ma jednak konkretny cel.

Hot 16 Challenge o wyzwanie polegające na nagraniu 16 wersów i nominowaniu kolejnych osób do akcji, które mają stworzyć swój kawałek w 72 godziny. Tematyka tekstów dowolna. Druga edycja to dodatkowo zbiórka pieniędzy na wsparcie dla polskiej służby zdrowia, która walczy z pandemią koronawirusa. Na stronie siepomaga.pl trwa zbiórka charytatywna "Beef z koronawirusem #hot16challenge". Kwota, w jaką mierzą autorzy zbiórki, to milion złotych.