Gwiazdor walczy z koronawirusem. Tomasz Karolak wyszedł z ciekawą inicjatywą

Do sieci trafił nowy utwór Tomasza Karolaka i zespołu PTW zatytułowany “Nowy lepszy dzień”. Singiel zachęca do dołączenia do zbiórki pieniędzy na rzecz walki z panującą pandemią koronawirusa.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Gwiazdor walczy z koronawirusem. Tomasz Karolak wyszedł z ciekawą inicjatywą (ONS.pl)