Pogrążony w rozpaczy. Stracił osobę, którą kochał nad życie

Hugh Jackman wielokrotnie wspominał o swoim ojcu w wywiadach. Podkreślał, że to właśnie dzięki niemu ceni ludzi oraz pragnie nieustannie się uczyć. W jednym z postów na Instagramie wspomina, że to właśnie jego tata zawsze namawiał go "do ciężkiej pracy, tak by nieustannie budować podstawę swojego sukcesu".