Ich piosenkę śpiewała cała Polska. Czy się na tym obłowili? W życiu

Jeśli ktoś pokusiłby się o skompilowanie soundtracku do polskich lat 90., na pewno otwierałoby go "Mydełko Fa". Kawałek pomyślany jako zgrywa z disco polo odniósł kolosalny sukces. Jednak jego twórcy nie mieli powodów do zadowolenia. - W sumie wszyscy się z tym pogodziliśmy - mówi Marlena Drozdowska.