Ida Nowakowska ciężko zniosła śmierć ojca. "Dlaczego Bóg pozwolił na to?"

Choć celebrytka w całym wywiadzie podkreśla swoją wiarę i miłość do Boga, to jednak w jednym miejscu wyznała, że nie zawsze tak było. Gdy zapytano ją o to, czy przechodziła kryzys wiary, Nowakowska nie wahała się z odpowiedzią. – Tak, był moment, że odwróciłam się od stwórcy. Buntowałam się, kiedy umarł mój tata. Pytałam: "Dlaczego pan Bóg pozwolił na to, żebym tak cierpiała, jak mógł zabrać tak cudownego, dobrego ojca?" – powiedziała.