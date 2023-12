Ida Nowakowska dziś jest twarzą TVP. Ale nie do tego się szkoliła

Początkowo wciąż blisko było jej do tańca, bo została jurorką w innym tanecznym show "Dance, Dance, Dance", ale już w zupełnie innych barwach, bo nie w TVN, a w TVP. I to właśnie w tej stacji zagościła na dobre. Kolejno obserwowała talenty uczestników w najróżniejszych programach w tym nawet kulinarnym, "Bake Off – Ale Ciacho". Później w wróciła do tańca, w roli prowadzącej dziecięcy program "You Can Dance. Nowa Generacja".