Ida Nowakowska tęskni za mężem. "Małżeństwo na odległość to nieustanna praca"

Ida Nowakowska dobrze wie, czym jest prawdziwa tęsknota. By być obok męża, musi pokonać ok. 10 tys. kilometrów. I choć związek na odległość dla wielu jest czymś niemożliwym, ona udowadnia, że da się do tego przyzwyczaić, a nawet polubić.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Ida Nowakowska radzi, jak przetrwać związek na odległość (ONS.pl)