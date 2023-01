Iggy Pop podsumował Grammy. Mówił wprost, co myśli o nagrodzie i kapitule

Iggy Pop to besprzecznie ikona rocka. "Ojciec chrzestny punka", choć akurat do tego określenia podchodzi z dużą rezerwą. Nie chce być traktowany jako "skamielina", zwłaszcza że ma w sobie jeszcze mnóstwo energii. "Niedługo umrę, ale do tego czasu mam zamiar się cholernie dobrze bawić" - oznajmił przewrotnie fanom podczas swojego koncertu na ubiegłorocznym OFF Festivalu w Katowicach.