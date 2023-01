Iggy Pop: potężny i niedościgniony. Nagrał płytę doskonale bezczelną

Dzisiaj jest "Neo punkiem" - można by stwierdzić, przewrotnie wykorzystując cytat z innego utworu. Ale tak rzeczywiście jest. Iggy Pop kolejną dekadę wymyka się wszelkim ramom. I podąża wyłącznie swoją ścieżką. Iggy nasłuchuje wszystkiego, co dzieje się we współczesnej muzyce, a później opowiada o tym w swojej audycji na antenie radia BBC. Słuchając nowego krążka trudno się oprzeć wrażeniu, że bierze też z tej muzyki co najlepsze i filtruje to przez swoją pokręconą estetykę i wrażliwość.