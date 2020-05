Igor Herbut wydał oświadczenie ws. Radiowej Trójki

"Chciałbym umieć powiedzieć, ze teraz to już mi obojętnie, czy ta płyta będzie płytą tygodnia czy nie. Chciałbym być tak uwielbiany jak Dawid Podsiadlo, że moja płyta sprzeda się tak wspaniale jak jego... Ale moja wymaga większego wsparcia... Większego zaufania... Wymaga - jak ukryta restauracja- kogoś, kto cię w nią wprowadzi. Tym kimś miała być Trójka.... No ale mamy 2020 wiec nie będzie niczego" - czytamy w obszernym oświadczeniu.

"Czuje się nie za dobrze. Pan Marek poza Trójką, nawet jeśli ta Trójka była już inna, to coś bardzo okrutnego. Nie umiem opisać tego uczucia w inny sposób, niż to, że jest ono okrutne" - dodał.

"Poza wrzuceniem na wall Kazika, spróbujmy zrozumieć to, czego nie rozumieliśmy. Że musimy się wspierać zawsze. Że sztuka to nie jest gra o sumie zerowej i lista przebojów, w którym jeśli ktoś jest na miejscu pierwszym , to ktoś inny nie jest. Jesteśmy ważni. Nie każdy w naszym kraju to rozumie. Ale musimy to chociaż rozumieć my sami. Jesteśmy ważni jako grupa. Mój ból nie jest ważniejszy niż Twój" - zakończył Herbut.