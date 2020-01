Ilona Felicjańska i Paul Montana nie szczędzili sobie czułości. Będą pracować nad związkiem

Ilona Felicjańska i jej partner Paul Montana wrócili z podróży, której nie będą wspominać zbyt dobrze. Co zaskakujące, po wyjściu z samolotu nie szczędzili sobie czułości i zachowywali się jak para roześmianych nastolatków.

- Zamierzamy kontynuować to, nad czym pracujemy od kilku miesięcy, czyli program wsparcia dla par, dla osób, które tak jak my gubią się w miłości. To jest teraz nasz temat do pracy. Szukamy książek, programów o miłości i związkach, czytamy artykuły specjalistów polskich i światowych - wyznała "Faktowi" Ilona Felicjańska.