Ilona Felicjańska Montana nie żałuje złych chwil! Poruszające słowa

Kilka miesięcy temu Ilona wraz z mężem trafili do aresztu w USA, a ostatnio media obiegła wiadomość, że modelka przebywa w szpitalu psychiatrycznym. Co więcej, chwilę później wystosowała list otwarty, w którym przyznała, że zgłosiła się tam z własnej woli.

"Jestem wdzięczna, za najtrudniejsze momenty życia, bo to one popchnęły mnie do poszukiwań. Bo skoro zawsze chciałam DOBRZE, to co poszło nie tak? Dlaczego? Gdybym tak boleśnie nie upadła, pewnie nie obudziliby się z letargu w jakim żyłam. Nie odnalazła bym tylu fascynujących informacji o życiu i jego mechanizmach. O działaniu człowieka. O Bogu. O miłości... (...) Bo może w czasach chaosu informacyjnego w jakich żyjemy potrzebne są proste przekazy?" - czytamy w poście Ilony Felicjańskiej Montany.