Ilona Felicjańska nie może zbliżać się do męża

Ilona Felicjańska, czekając na wyrok sądu, spędza z mężem każdą wolną chwilę. Jak się okazuje, wbrew prawu. Według ustaleń tabloidu, modelka powinna odseparować się od ukochanego.

Teraz muszą pozostać na Florydzie do 9 stycznia, kiedy to staną przed tamtejszym wymiarem sprawiedliwości. Felicjańska jest bowiem oskarżona o stosowanie przemocy domowej wobec męża. Jak podaje "Super Express", sąd zakazał modelce wszelkich kontaktów fizycznych z ukochanym. Do czasu rozprawy małżonkowie powinni się unikać i zamieszkać osobno.