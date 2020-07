Felicjańska nie może się rozwieść. Musi być żoną jeszcze przez ponad pół roku

Ilona Felicjańska podjęła decyzję o rozwodzie. Nie tak szybko jednak przestanie być żoną. A to wszystko przez brytyjskie prawo, które dokładnie reguluje, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby doszło do rozpadu małżeństwa. Celebrytka musi uzbroić się w cierpliwość. Przez co najmniej siedem miesięcy.

Ilona Felicjańska i Paul Montana zdecydowali się na rozwód (East News)